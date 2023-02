Sturm fegt über MV: Zahlreiche Schäden in Vorpommern Stand: 01.02.2023 05:07 Uhr Der Sturm der vergangenen Nacht hat vor allem im Osten von Mecklenburg-Vorpommern erhebliche Schäden verursacht. In Kemnitz bei Greifswald hat eine Böe ein Hallendach teilweise abgedeckt.

Nach Angaben der Polizei wurden neben mehreren Sonarpanelen auch Teile des Daches abgeweht. Diese landeten auf einem Nachbargrundstück und beschädigten dort ein Gebäude, einen Zaun und mehrere parkende Fahrzeuge. Auch zwei in der Lagerhalle abgestellte Wohnmobile wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500.000 Euro. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Sturm sorgt für weitere Einsätze in Vorpommern

Laut Polizei kam es zu zahlreichen weiteren Einsätzen in Vorpommern. In Pasewalk wurde das Dach einer Garage vom Sturm abgedeckt. In Anklam ist ein Altkleidercontainer auf die Straße geweht worden. Zwischen Ferdinandshof und Blumenthal hat der Wind mehrere Bäume entwurzelt. In Binz auf der Insel Rügen wurde darüber hinaus ein Telefonmast vom Sturm erfasst. In Barth fielen Äste auf die Straße und beschädigten parkende Autos. In Gülitz an der Mecklenburgischen Seenplatte wurde ein Caportdach auf die Straße geweht.

