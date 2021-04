Stand: 26.04.2021 07:42 Uhr Stralsund: Wohnmobil gestohlen

Unbekannte haben in Vorpommern erneut ein Wohnmobil gestohlen. Laut Polizei stand das etwa 46.000 Euro teure Campingfahrzeug an einer Straße in Stralsund. Die 53-jährige Eigentümerin aus der Hansestadt habe das Wohnmobil am Freitagabend zuletzt gesehen und den Diebstahl am Sonnabend angezeigt. Es war bereits der vierte Wohnmobil-Diebstahl innerhalb weniger Wochen in Vorpommern. | 26.04.2021 07:42