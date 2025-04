Stand: 30.04.2025 07:41 Uhr Wittower Fährverkehr eingestellt: Digitale Steuerung macht Probleme

Die Wittower Fähre hat einen technischen Defekt. Deswegen ist der Fährverkehr vorübergehend eingestellt. Grund für die Probleme sei eine frisch eingebaute und hochmoderne, digitale Steuerungsanlage der Antriebe, so der Geschäftsführer der Weißen Flotte, Knut Schäfer. Auf NDR-Anfrage teilte er mit, dass es mehrfach zu Problemen bei der Feinjustierung der digitalen Steuerungsanlage gekommen sei. Entsprechende Fachfirmen seien dabei, das Problem zu beheben. Sobald alles in Ordnung ist, kann die Wittower Fähre wieder ablegen. Bis auf Weiteres bleibt sie aber erstmal im Hafen. Die Fähre verbindet in der Nähe von Vaschvitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) den südlichen und den nördlichen Teil der Insel Rügen.

