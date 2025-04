Stand: 30.04.2025 07:43 Uhr Plan für 450 Wohneinheiten in Heiligedamm in Kraft

Einen wichtigen Bebauungsplan für das Seebad Heiligendamm (Landkreis Rostock) haben die Stadtvertreter diese Woche wieder in Kraft gesetzt. Damit könnte die Jagdfeld-Gruppe auf ihren Flächen im Randbereich des Ortes etwa 450 Wohneinheiten für insgesamt etwa 1.000 Menschen errichten. Die Pläne hatten zeitweise Baupläne für die Bad Doberaner Innenstadt blockiert, denn aus Sicht der Regionalplanung wäre mit allen Vorhaben ein Überangebot an Wohnungen entstanden. Auch war zwischenzeitlich ein Stadtvertreter an einer Abstimmung beteiligt, den die Rechtsaufsicht später als befangen einstufte. Nach intensiven Gesprächen sind nun alle Vorhaben von den Planern genehmigt und auch die Bebauungspläne sind beschlossen. Sowohl in Heiligendamm als auch in der Bad Doberaner Innenstadt kann also gebaut werden. Die Pläne wurden erstmals bereits vor 26 Jahren beschlossen.

