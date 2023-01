Stralsund: Renitenter Schafbock blockiert den Zugverkehr Stand: 20.01.2023 06:38 Uhr Ein frei laufender Schafbock hat in Vorpommern Bundespolizei und Bahn in Schach gehalten. Das Tier blockierte am Donnerstag zum wiederholten Mal eine Bahnstrecke.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, musste wegen des Schafs schon am Mittwoch ein Intercity zwischen Rostock und Stralsund stoppen. Der kräftige Bock stand bei Pantelitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf dem Gleis, sodass die Notfallzentrale der Deutschen Bahn AG um Hilfe bat. Als die Beamten kamen, ergriff das Tier jedoch die Flucht. Der Schafhalter aus der Region wurde verständigt und gab an, den Schafbock wieder einzufangen.

Schafhalter will künftig besser aufpassen

Am Donnerstagvormittag musste die Bundespolizei allerdings erneut ausrücken: Diesmal stand der Schafbock in Stralsund-Grünhufe auf der Bahnstrecke. Die Beamten konnten das Tier aber selbst fangen. Das Schaf trug diesmal eine Kette, die es jedoch offensichtlich nicht am Ausreißen hindern konnte. Das Schaf wurde dem Besitzer übergeben. Dieser habe versprochen, künftig besser auf das Tier aufzupassen, so die Polizei.

Weitere Informationen Stralsund: Bundespolizei stellt mehrere Waffen sicher

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.01.2023 | 06:10 Uhr