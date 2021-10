Stand: 05.10.2021 07:07 Uhr Stralsund: Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein Fahrradfahrer hat sich am Montagabend bei einem Unfall in Stralsund lebensgefährlich verletzt. Er sei aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung gestürzt, teilte die Polizei mit. Dabei wurde der Mann lebensbedrohlich am Kopf verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den 19-Jährigen in die Uniklinik nach Rostock. | 05.10.2021 07:07