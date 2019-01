Stand: 29.01.2019 18:18 Uhr

Stralsund: Gesunkener Kutter schwimmt wieder

Der im Stralsunder Stadthafen gesunkene Fischverkaufskutter schwimmt wieder. Arbeiter haben das Schiff am Dienstag nach Angaben der Wasserschutzpolizei zunächst mit einem Schwerlastkran gehoben und dann leergepumpt. Nun soll der Kutter am Mittwoch in den Seehafen geschleppt und dort ans Ufer gehievt werden.

Defekte Planke als Unglücksursache?

Zur Havarie-Ursache heiß es, dass es weiter keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe. Allerdings wurde nach Angaben des Schiffseigentümers im unteren Bereich des Kutters von innen eine defekte Planke gefunden, an der Wasser eingesickert sein könnte. Der 1965 gebaute Holzkutter lag seit zehn Jahren als schwimmender Imbissstand im Stadthafen.

Videos 00:20 Nordmagazin Stralsund: Gesunkener Fischkutter wird geborgen Nordmagazin Der im Stralsunder Stadthafen gesunkene Fischverkaufskutter wird geborgen. Der Hafenmeister hatte das Schiff mit erheblicher Schlagseite am Sonntag entdeckt. Video (00:20 min)

Am Sonntag mit Schlagseite entdeckt

Der Hafenmeister hatte das Schiff am frühen Sonntagmorgen mit erheblicher Schlagseite entdeckt. Nach der Bergung soll mit den Ermittlungen zur Ursache begonnen werden. Laut Angaben des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern waren Schmierstoffe ausgetreten. Diese seien jedoch "nicht bekämpfungswürdig".

