Stand: 15.11.2021 06:00 Uhr Stralsund: 25.000 Euro Schaden durch Wohnwagenbrand

Im Hafengebiet von Stralsund hat in der Nacht zum Montag ein Wohnwagen gebrannt. Die Feuerwehr hatte den Brand zwar schnell unter Kontrolle, konnte aber nach Polizeiangaben nicht verhindern, dass der Wohnwagen komplett zerstört wurde. Dabei sind wegen der starken Hitze auch drei Autos, die in der Nähe geparkt waren, in Mitleidenschaft gezogen worden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. | 15.11.2021 06:00