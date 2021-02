Stiftung Ehrenamt bietet bundesweit erste Veranstaltungen an Stand: 15.02.2021 16:09 Uhr Nach ihrer Gründung im Sommer bietet die Stifung Ehrenamt und Engagement von heute an bundesweit Weiterbildungen an. Zum Auftakt geht es in einem Online-Seminar um das Thema Gemeinnützigkeit.

Der Gesetzgeber präzisiert ja jedes Jahr, welche Vereinszwecke als gemeinnützig gelten. Sport und Kultur etwa gelten schon lange als gemeinnützig. Nun aber sind zum Beispiel der Klimaschutz und die Freifunker hinzugekommen. Freifunken bedeutet, dass Vereine vor allem in Dörfern für ein W-Lan-Netz sorgen, das öffentlich genutzt werden kann.

Hunderte Seminarteilnehmer zum Auftakt

In einem weiteren Seminar, das am Dienstag startet, geht es darum, wie Vereine auch einen Geschäftsbetrieb betreiben können. Das wäre z.B. der Fall, wenn ein Kulturverein ein Kino oder Theater betreibt, oder ein Sportverein eine eigene Gaststätte bewirtschaftet. Mehr als 300 Teilnehmer haben sich bundesweit zu den ersten beiden Seminaren angemeldet. Weitere Angebote sollen in den kommenden Wochen folgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.02.2021 | 14:00 Uhr