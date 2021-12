Stand: 15.12.2021 06:08 Uhr Sport-, Musik- und Theater-Unterricht wieder regulär ab Januar

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern werden die Fächer Musik und Sport nach den Weihnachtsferien wieder in gewohnter Form unterrichtet. Das hat das Bildungsministerium den Schulen mitgeteilt. Damit findet Sportunterricht wieder in Sportkleidung in der Turnhalle oder anderen Räumen statt. Seit Ende November waren Sportangebote nur noch im Freien und in Alltagskleidung erlaubt, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Am ersten Schultag im Januar sollten zudem alle Schülerinnen und Schüler in den Schulen getestet werden, kündigte Bildungsministerin Oldenburg an. Nachfolgend soll es an den Schulen drei statt bisher zwei Tests pro Woche geben. Nach den Ferien gilt für mindestens weitere zwei Wochen die Maskenpflicht. Außerdem müssen Schüler am ersten Schultag wieder ein Formular zum Reiseverhalten vorlegen. | 15.12.2021 06:09