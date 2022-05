Sperrungen in Rostock: Brücke am Goetheplatz wird erneuert Stand: 05.05.2022 16:00 Uhr In der Rostocker Südstadt wurden die Arbeiten an der Brücke am Goetheplatz aufgenommen. Sie werden in den kommenden Monaten immer wieder zu Verkehrsbehinderungen führen.

In Rostock haben am Goetheplatz, direkt neben dem Hauptbahnhof, die Bauarbeiten für eine neue Brücke begonnen. 31 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in das Großprojekt, das Ende 2024 fertig sein soll. Die 56 Jahre alte Brücke wird in zwei Phasen erneuert. Zunächst wird der nördliche Teil abgerissen und erneuert, dann der südliche Teil.

Sperrungen für Auto- und Bahnfahrer

Auf dem vielbefahrenen Südring wird es im gesamten Arbeitszeitraum zwei Vollsperrungen geben. Die erste vom 14. bis 27. Juni. Anschließend steht nur noch eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung. Eine zweite Vollsperrung ist für den Oktober kommenden Jahres geplant. Umleitungen werden ausgeschildert. Im Bahnverkehr sind die Strecken zwischen Rostock Hauptbahnhof und Warnemünde beziehungsweise Wismar an insgesamt vier Wochenenden gesperrt. Die erste Sperrung findet von Freitagabend bis Montagfrüh statt. Statt der Züge setzt die Deutsche Bahn Busse ein. Weitere Sperrungen folgen nächstes und übernächstes Jahr. Ab 10. Juni fahren zudem die Straßenbahnen am Goetheplatz nicht mehr unter der Brücke durch, sondern über den Hauptbahnhof.

Weitere Informationen Autobahnen, Brücken, Radwege: Straßenbauprojekte 2022 in MV In diesem Jahr stehen in Mecklenburg-Vorpommern für Straßenbauprojekte etwa 142 Millionen Euro bereit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.05.2022 | 16:00 Uhr