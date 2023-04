Spargel-Saison in Wöbbelin bereits eröffnet Stand: 08.04.2023 06:52 Uhr Als Erste in Mecklenburg-Vorpommern sind die Spargelbauern in Wöbbelin in die Saison gestartet. Insgesamt wird es in diesem Jahr weniger Spargel aus MV als in den Vorjahren geben.

In Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat Robert Denissen in diesem Jahr als Erster in Mecklenburg-Vorpommern mit der Spargelernte begonnen. In anderen Orten startet die Ernte erst Mitte oder Ende April. Der frühe Termin ist in Wöbbelin aufgrund des recht leichten Bodens möglich. Außerdem sorgt Denissen nach eigenen Angaben für einen zusätzlichen Temperaturspeicher für seinen Spargel. Er mache den Damm nicht so hoch wie sonst üblich und packe die Beete dick in schwarze Folie ein, erklärt der Spargelbauer. Zusätzlich sorgen transparente Folientunnel über den Pflanzreihen für gute Wachstumsbedingungen.

Anbaufläche um 30 Prozent verringert

Insgesamt wird es in diesem Jahr aber weniger Spargel aus Mecklenburg-Vorpommern als in den Vorjahren geben. Einige Spargelbauern haben ihre Anbaufläche um bis zu 30 Prozent reduziert. Damit reagieren sie auf niedrige Preise für konkurrierenden importierten Spargel und eine zurückhaltende Kundschaft. Beides hat den Absatz beim heimischen Spargel 2022 einbrechen lassen.

Eigenvermarktung und regionale Partner

"Letztes Jahr haben wir einen richtigen Dämpfer bekommen", berichtet Denissen, "wenn der Kunde dann statt zweimal die Woche nur noch einmal die Woche Spargel isst, dann müssen wir natürlich reagieren". Einige Landwirte setzten deshalb mehr als zuvor auf Eigenvermarktung. Andere, wie die Spargelbauern in Lieschow auf Rügen und in Plau am See, suchen verstärkt die Zusammenarbeit mit Supermärkten und der Gastronomie in ihrer Region.

