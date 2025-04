Stand: 28.04.2025 05:59 Uhr Vollsperrung der B105 zwischen Altheide und Gelbensande

Die Fahrbahn der B105 wird zwischen Gelbensande (Landkreis Rostock) und Altheide wird derzeit saniert. Dafür ist von heute an die Straße vollgesperrt. Von der Abfahrt zum Bahnhof in Gelbensande (Eichenallee/Dorfstraße) bis zur Kreuzung B105/L21 (Abzweig in Richtung Fischland-Darß) hinter Altheide wird gebaut. Auf diesem Stück hat der Asphalt Risse und muss erneuert werden, heißt es vom Straßenbauamt Stralsund. In einzelnen Bereichen wurde bereits mehrfach geflickt. Die Strecke soll am Freitag vor Pfingsten, dem 6. Juni, wieder frei sein. Die Bauarbeiten kosten 880.000 Euro.

Umleitungen sind ausgeschildert

Die Umleitungen führen über zwei voneinander getrennte Umleitungsstrecken. Die nördliche Umleitungsstrecke in Richtung Rostock führt über die L22 nach Graal-Müritz und weiter über die L22 zur Kreuzung L221/B105 in Rövershagen. Die südliche Umleitungsstrecke in Richtung Ribnitz-Damgarten führt bei Bentwisch über die L182 bis Gresenhorst und dann weiter über die L191 in Richtung Ortsumgehung Ribnitz-Damgarten.

Weitere Informationen Straßen in der Region Rostock ab Montag gesperrt Die B105 Richtung Altheide und die Straße "Zur Schleuse" in Lüssow sind gesperrt mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 28.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock Straßenverkehr