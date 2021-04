Sonderkreistag zu Vorwürfen gegen Landrätin Weiss Stand: 24.04.2021 06:56 Uhr Zwei Tage vor der Landratswahl ist der Kreistag in Nordwestmecklenburg zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Dabei ging es um Vorwürfe gegen Landrätin Kerstin Weiss (SPD).

Weiss soll gemeinsame Sache mit dem Piraten Open-Air-Theater in Grevesmühlen gemacht haben, so der Vorwurf. Sie habe Wahlwerbung gegen Unterstützung erhalten. Weiss bestreitet dies aber. Die Abgeordneten haben nun mehrheitlich beschlossen, dass der Vorgang an das Innenministerium zur Prüfung weitergeleitet werden soll. Grundsätzlich hätten sie das aber nicht tun müssen, denn das Ministerium prüft den Fall bereits.

Landrätin Weiss gibt Stellungnahme ab

Drei Fraktionen hatten den Antrag für diesen Sonderkreistag gestellt, andere Fraktionen erschienen erst gar nicht. Die Abgeordneten hatten sich auch Antworten von Landrätin Weiss erhofft. Diese verließ allerdings wegen ihrer Befangenheit den Kreistag und reichte eine schriftliche Stellungnahme ein. Am Sonntag finden in Nordwestmecklenburg Landratswahlen statt. Neben Landrätin Weiss treten noch drei weitere Kandidaten an.

