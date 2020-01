Stand: 13.01.2020 14:40 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwesig will in Wirtschaft und Schulen investieren

Mecklenburg-Vorpommern hat sich nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in den zurückliegenden 30 Jahren gut entwickelt. Auf dem Neujahrsempfang des Landes in Stralsund schränkte sie aber ein, dass das Land in Bereichen wie Wirtschaftskraft und Einkommen noch kräftig aufholen muss. Zum Empfang kam in diesem Jahr erstmals Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie sitzt seit knapp 30 Jahren für Mecklenburg-Vorpommern im Bundestag.

Schwesig kündigt Investitionen an

Vor rund 400 Gästen sagte Schwesig mit Blick auf den ausgelaufenen Solidarpakt in Stralsund, weiter daran arbeiten zu wollen, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Das sei ein Ziel, das nie aus den Augen verloren werden dürfe. Sie dankte all denjenigen, die Mecklenburg-Vorpommern zu einem lebenswerten Land gemacht haben. Die Aufbauarbeit habe sich gelohnt, so die Ministerpräsidentin. Sie kündigte Investitionen in die Wirtschaft, aber auch in Schulen an. So solle unter anderem ab Sommer die Bezahlung der Grundschullehrer verbessert werden. Zudem wolle die Landesregierung im Jubiläumsjahr den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter ausbauen. Und auch Bundeskanzlerin Merkel wünschte sich in ihrem Grußwort, dieses Jahr möge ein Jahr des Zuhörens werden.

Verdienstorden für Theologen, Richterin und Sportler

Im Rahmen des Neujahrsempfangs verlieh Schwesig auch den Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Zu den Geehrten gehört der Theologe Christoph de Boor aus Waren (Müritz), der für sein außerordentliches Engagement im Wendeherbst 1989 ausgezeichnet wurde. Den Orden erhielten zudem die frühere Richterin Hannelore Kohl, die jahrelang an der Spitze des Oberverwaltungsgerichts und des Landesverfassungsgerichts stand, für ihre Verdienste beim Aufbau und der Etablierung ehrenamtlicher und demokratischer Strukturen im Land sowie der Goalballer Reno Tiede aus Rostock für seinen Einsatz für den Sehbehinderten-Sport.

Weitere Informationen Friedliche Revolution 1989 im Nordosten begann in Waren In Waren gab es im Herbst 1989 die ersten Demonstrationen in MV für Demokratie und Freiheit. Wenige Tage später ziehen in vielen größeren Städten im Nordosten Zehntausende über die Straßen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.01.2020 | 14:00 Uhr