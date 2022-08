Schwesig besucht mit Söder Energiestandort Lubmin Stand: 30.08.2022 05:19 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) trifft sich heute mit ihrem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) im vorpommerschen Lubmin.

Gemeinsam wollen die Länderchefs den Energiestandort bei Greifswald besichtigen, an dem sich mehrere Gas-Pipelines treffen. Vorab betonten sie dessen Bedeutung auch für den Süden Deutschlands. Das russische Erdgas aus der Ostsee-Pipeline wird hier über verschiedene Trassen in andere Teile Deutschlands und Europas weitergeleitet. Beide Politiker wollen angesichts steigender Strom- und Gaspreise eine engere Zusammenarbeit vereinbaren.

LNG-Tanker statt russischem Gas

Infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind die Gaslieferungen über die Leitung Nord Stream 1 inzwischen stark gedrosselt. Auch die nicht in Betrieb genommene Pipeline Nord Stream 2 endet in Lubmin. Um die Abhängigkeit von dem bisherigen Großlieferanten Russland zu verringern, soll dort künftig Flüssigerdgas (LNG) angelandet werden. Dazu sollen vor der Küste zwei Terminals entstehen, an denen das Flüssiggas von Tankschiffen in das bestehende Leitungsnetz eingespeist werden kann.

Demonstranten fordern Öffnung von Nord Stream 2

Einen Tag vor dem Besuch von Schwesig und Söder hat eine Demonstration für einen Polizeieinsatz in Lubmin gesorgt. Laut Polizei forderten 15 Menschen die Öffnung von Nord Stream 2. Die Beamten waren seit dem frühen Montagnachmittag im Industriehafen in Lubmin im Einsatz. Berichte, bei den Demonstranten habe es sich um Mitglieder einer rechtsextremen Organisation gehandelt, bestätigte die Polizei nicht. Das werde aber überprüft und eventuell werde man den Staatsschutz einschalten.

