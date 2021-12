Schwerverletzter bei Unfall auf A24 - Vollsperrung wieder aufgehoben Stand: 16.12.2021 13:39 Uhr Nach einem Lkw-Unfall am späten Mittwochabend, bei dem ein Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde, musste die A24 bei Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) voll gesperrt werden. Die Sperrung wurde erst nach rund zwölf Stunden wieder aufgehoben.

Am Mittwochabend war ein Lkw mit einem Absperrwagen der Autobahnmeisterei kollidiert. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Arbeiter der Autobahnmeisterei waren im Einsatz, weil an der Stelle zuvor ein anderer Lkw liegen geblieben war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Schilderwagen in die Außenschutzplanke gedrückt. Der mit Teppichen beladene Lastwagen schleuderte in die mittleren Schutzplanken, die zerstört wurden.

Unfall-Fahrer in Klinik gebracht

Die Feuerwehr musste den 62-jährigen Fahrer des Unfall-Lkw aus seinem Führerhaus schneiden, sagte Polizeisprecher Klaus Wiechmann. Der Fahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Durch den Unfall lief Treibstoff aus, der in die umliegende Erde gelangte. Diese muss ausgehoben und ausgewechselt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei vorerst auf rund 400.000 Euro.

