Stand: 12.04.2023 16:59 Uhr Schwerin: Vorentscheidung für Wassertankstelle

Am Südufer des Ziegelsees soll in Schwerin ein Wassersportzentrum mit Gastronomie und Ferienwohnungen gebaut werden. Wassersportler sollen dort auch ihre Boote betanken und Campingtoiletten entleeren können. Entsprechende Pläne eines Unternehmers, für die sich die Stadtverwaltung entschieden hat, wurden nun im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Damit ist die jahrelange Diskussion um den Bau einer "Wassertankstelle" in Schwerin einen großen Schritt vorangekommen. Anders als ursprünglich geplant, soll eine Marina nur 20 statt 80 Booten Liegeplätze bieten.

