Stand: 27.07.2020 09:59 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin: Prozess wegen Drogenhandels eröffnet

Ein 47-jähriger Mann muss sich von heute an wegen Drogenhandels vor dem Schweriner Landgericht verantworten. Mit dem Verkauf von Drogen soll er mehr als 5.000 Euro verdient haben. Der Angeklagte soll im vergangenen Winter vor allem Marihuana, Kokain und Ecstasy Tabletten verkauft haben. Vorrangig an Abnehmer aus Schwerin. Der Mann soll hierbei vor allem als Zwischenhändler agiert haben, so die Anklage.

Vorbestraftem Angeklagten drohen fünf Jahre Haft

Aufgeflogen ist er im Rahmen einer Telefonüberwachung durch die Polizei. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten neben den Drogen auch eine Schreckschusspistole. Zur Sicherung der Ware, so ein Sprecher des Gerichts. Der Mann ist bereits vorbestraft. Er wurde im Jahr 2018 zu einer Geldstrafe wegen Computer Betruges verurteilt. In diesem Prozess drohen ihm bei einer Verurteilung mindestens fünf Jahre Haft. Ein Urteil wird Anfang August erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.07.2020 | 08:30 Uhr