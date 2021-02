Stand: 08.02.2021 06:00 Uhr Schwerin/Parchim: Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

In Westmecklenburg hat es am Wochenende erneut Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gegeben. In Schwerin waren am Sonnabend rund 240 Menschen durch die Innenstadt gezogen, in Parchim waren es am Sonntag rund 70, wie die Polizei mitteilte. Demnach verliefen beide Demonstrationen friedlich. In Schwerin gab es fünf Anzeigen, weil Teilnehmer der Proteste gegen die Maskenpflicht verstoßen hatten. | 08.02.2021 06:00