Schwerin: Mehr als 100 "Zenit"-Besucher in Quarantäne geschickt Stand: 08.09.2021 18:23 Uhr Erneut sind in Mecklenburg-Vorpommern Besucher einer Diskothek in Quarantäne geschickt worden. Wer in der Nacht vom vergangenen Sonnabend zum Sonntag (4. auf 5. September) zwischen 22:42 Uhr und der Schließung im Club "Zenit" war und nicht geimpft oder genesen ist, müsse bis zum 18. September in Quarantäne, so die Stadtverwaltung. Laut Stadt waren in dem genannten Zeitraum 270 Menschen - Besucher und Personal - im Club.

Ein Partygast sei nachweislich mit dem Coronavirus infiziert gewesen, die Infektion sei am Dienstag festgestellt worden, hieß es von der Stadt. Bei dem Infizierten handelt es sich laut Stadt um eine vollständig geimpfte Person. Die Disco-Besucher wurden per Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes aufgefordert, sich an diesem Mittwoch und Donnerstag und dann noch einmal zum Ende der Quarantäne in den Schweriner Helios-Kliniken testen zu lassen. Wer den Anordnungen nicht nachkomme, dem drohe ein Zwangsgeld von 500 bis 2.000 Euro. Details zur Allgemeinverfügung hat die Stadt auf ihrer Internetseite schwerin.de unter Bekanntmachungen veröffentlicht.

Fast jeder Zweite war volsltändig geimpft

Etwa jeder Zweite von ihnen sei vollständig geimpft oder genesen und müsse nicht in Quarantäne, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Für die anderen mehr als 100 Discogänger wurde hingegen Quarantäne bis zum 18. September angeordnet. Alle sollen sich einem PCR-Test unterziehen.

Clubbetreiber informierte Betroffene per E-Mail

Wie viele der Betroffenen bis zum Mitwochnachmittag der Testauforderung schon nachgekommen sind, konnte eine Stadtsprecherin nach einer Sondersitzung der Verwaltung am Mittwochnachmittag auf Anfrage von NDR 1 Radio MV nicht sagen. Allerdings sei im Testzentrum des Klinikums viel los gewesen. Der Clubbetreiber habe die betroffenen Gäste per E-Mail über die Allgemeinverfüng informiert. Dies sei möglich gewesen, weil die Karten für die Veranstaltung am Wochenende im Vorverkauf abgesetzt worden waren. Über die Luca-App konnte dem Amt zufolge der genaue Zeitpunkt ermittelt werden, zu dem sich der später positiv getestete Partygast im Club eingecheckt hatte. Derzeit sei das "Zenit" wegen Umbauarbeiten für zwei bis drei Wochen geschlossen, hieß es.

Mehrere "Disco-Fälle" in MV

Zuvor war es schon andernorts zu ähnlichen Vorfällen gekommen. In Greifswald waren im August nach einer privaten Party in einem Club mit rund 100 Teilnehmern 16 Personen positiv getestet. Zuvor waren im Zusammenhang mit zwei Diskotheken in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Rostock mehrere Corona-Fälle festgestellt worden. Dabei hatte es teilweise Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung der Kontakte gegeben.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: SH erweitert Kreis für Auffrischungsimpfungen Berechtigt sind jetzt auch Menschen über 60 Jahren, Heimbewohner und Pflegepersonal. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.09.2021 | 15:00 Uhr