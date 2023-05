Stand: 07.05.2023 16:11 Uhr Schwerin: Filmkunstfest zu Ende - kräftiges Besucher-Plus

In Schwerin ist das 32. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern zu Ende gegangen. An den vergangenen sechs Tagen kamen mehr als 15.000 Besucher zu den zahlreichen Veranstaltungen in Schwerin, teilten die Organisatoren mit. Das sind weit über 5.000 Besucher mehr als bei der vergangenen Ausgabe im September. Festivalleiter Volker Kufahl war sehr zufrieden. Im Gespräch mit NDR 1 Radio MV kündigte Kufahl zudem an, dass im kommenden Jahr Spanien das Filmgastland sein wird. Der "Fliegende Ochse", der Hauptpreis des Festivals, das erneut vom NDR unterstützt wurde, ging in diesem Jahr nach Österreich für den Spielfilm "Sterne unter der Stadt".

