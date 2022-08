Stand: 07.08.2022 13:59 Uhr Schwerin: Erfassungsstelle für Ukraine-Flüchtlinge geschlossen

Mecklenburg-Vorpommern hat seine Anfang April eingerichtete zentrale Erfassungsstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine in Schwerin geschlossen. Laut Innenminister Christian Pegel (SPD) wurden dort in den zurückliegenden vier Monaten die biometrischen Daten von rund 8.000 ukrainischen Kriegsvertriebenen erfasst. "Auch wenn der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit unverminderter Härte weiter anhält, flüchten immer weniger Menschen von dort nach Deutschland und zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern. Es kommen nur noch wenige neue Flüchtlinge bei uns im Land an", so Pegel zur Schließung. | 07.08.2022 13:58

