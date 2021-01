Schülergruppe aus MV: Von Quarantäne in England überrascht Stand: 07.01.2021 10:47 Uhr Eine Schülergruppe einer Privatschule aus Torgelow am See (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in Großbritannien unter Quarantäne gestellt worden. Es handelt sich um elf Mädchen und Jungen einer neunten Klasse und zwei Betreuer des Schlossgymnasiums.

Die Klasse sei am Montag von Berlin aus mit allen nötigen Genehmigungen zu einem regulären Schüleraustausch in die Nähe von Oxford geflogen, sagte Schulleiter Mario Lehmann. Dort sei die Gruppe von den plötzlich verhängten Corona-Schutzmaßnahmen in England überrascht worden. Die Schüler kommen aus acht Bundesländern - unter anderem Berlin, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Zuerst hatte der "Nordkurier" über den Fall berichtet.

Vor Abreise negativ getestet

Die betroffenen Neuntklässler wollten an einem Schüleraustausch teilnehmen. Sie waren mit negativen Tests aus den Weihnachtsferien nach Berlin gekommen und von dort geflogen. Es müsse nun entschieden werden, ob die Gruppe nach Ablauf der Quarantäne zurückgeholt werde. "Wenn die zehn Tage Quarantäne in England um sind, können sie an die englische Schule, aber dort lernen derzeit nur internationale Schüler", sagte Lehmann. Die englischen Schüler dürften derzeit dort nicht zur Schule.

Torgelow am See: 250 Schüler aus verschiedenen Ländern

Das Torgelower Internatsgymnasium hat laut Lehmann für den Internatsbetrieb eine Ausnahmegenehmigung des Landkreises. Bevor der Schulbetrieb nach dem Jahreswechsel startete, seien alle Schüler und Mitarbeiter getestet worden. Dabei habe es einen positiven Fall bei einem Betreuer gegeben, der aber keinen Kontakt zu anderen hatte. An der Internatsschule Torgelow am See lernen insgesamt 250 Schüler aus Deutschland und dem Ausland.

