Rettungsschwimmer wachen wieder über die Badegäste Stand: 18.05.2024 08:24 Uhr Entlang der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns wachen auch in dieser Badesaison wieder Rettungsschwimmer über die Badegäste. Allerdings sucht die DLRG noch Unterstützung.

Mit Beginn der Badesaison sind jetzt wieder Rettungsschwimmer im Einsatz. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) besetzt dafür zahlreiche Wachtürme an der Ostseeküste. Bis Ende Juni werden erst einmal die Haupttürme besetzt, zum Beispiel in Prerow, auf Usedom und in Binz. Wenn mit dem Beginn der Sommerferien mehr Urlauber die Strände bevölkern, werden auch weitere Türme in Betrieb genommen, hieß es von der DLRG.

Schüler und Studenten auf den Wachtürmen

Während der diesjährigen Wachsaison werden allein in Vorpommern mehr als 800 Rettungsschwimmer über die Sicherheit der Badegäste wachen. Den Job machen vor allem Schüler und Studenten im Alter zwischen 18 und 28 Jahren. Für die Vor- und Nachsaison wird allerdings noch Personal gesucht.

20 Badetote im vergangenen Jahr

Die DLRG rät den Einheimischen wie den Urlaubern, nur an bewachten Badestellen schwimmen zu gehen und die Warnhinweise zu beachten. Im vergangenen Jahr sind an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns 20 Menschen beim Baden ums Leben gekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.05.2024 | 08:00 Uhr