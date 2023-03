Stand: 22.03.2023 08:10 Uhr Sassnitz: Verstöße gegen MARPOL-Übereinkommen entdeckt

Am Dienstag hat die Wasserschutzpolizei aus Sassnitz ein Seeschiff im Hafen Mukran-Port kontrolliert. Laut Polizei bezog sich die Kontrolle konkret auf die Einhaltung und Umsetzung des "Internationalen Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe" (MARPOL-Übereinkommen). Es seien bei der Kontrolle tatsächlich mehrere Verfehlungen festgestellt worden, darunter die Lagerung von ölhaltigem Bilgewasser in einem Container an Deck (statt wie vorgeschrieben in den dafür vorgesehenen Tanks) und fehlende Nachweise zum Umgang mit ölhaltigen Abfällen. Gegen den Schiffsführer und den Ingenieur des Schiffes wurden sogenannte Sicherheitsleistungen von insgesamt 9.527 Euro festgelegt.

