Stand: 03.08.2021 08:25 Uhr Samtens: Auto prallt mit Wohnmobil zusammen - ein Verletzter

In Samtens auf Rügen ist am Montagabend ein Auto mit einem Wohnmobil zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen erlitten einen Schock, ein Beifahrer wurde leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Autofahrerin das Wohnmobil an einer Kreuzung und stieß damit zusammen. Es entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. | 03.08.2021 08:22