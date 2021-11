SPD und Linke stellen Koalitionsvertrag vor Stand: 08.11.2021 05:17 Uhr Drei Wochen lang haben SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern verhandelt - jetzt wollen sie ihren Koalitionsvertrag vorstellen. In dieser Woche soll über das Personal beraten werden.

SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern stellen heute in Schwerin den fertig ausgehandelten Koalitionsvertrag für ihre geplante gemeinsame Landesregierung vor. Drei Wochen lang haben Vertreter beider Parteien die Grundlage für die Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahre gelegt.

Frauentag soll Feiertag werden

Vorgesehen ist unter anderem die Einführung eines zusätzlichen gesetzlichen Feiertags am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Die Landwirtschaft wollen sie umweltfreundlicher machen - die ökologisch bewirtschaftete Agrarfläche soll bis 2026 um ein Drittel wachsen. Ein landesweites Rufbussystem soll selbst kleine Ortschaften regelmäßig an den Öffentlichen Nahverkehr anbinden.

Sozialprogramm als Markenkern

Nach Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll ein Sozialprogramm der Markenkern des neuen Regierungsbündnisses sein. So planen die beiden Parteien Verbesserungen in Kitas, Horten und Schulen. Rot-rot will sich mit den Kommunen auf einen landesweiten Mindestpersonalschlüssel einigen und ihnen ermöglichen das Kitapersonal besser und tarifgebunden zu bezahlen. Gleiches gilt für die Pflege. Das Land will sich beim Bund für eine bessere Bezahlung und eine Deckelung der Eigenanteile in der Pflege stark machen.

Letzte Fragen am Wochenende geklärt

Mit dem Ende der achten Verhandlungsrunde am Freitag sind laut Schwesig alle Themenblöcke ohne weitere Streitpunkte ausverhandelt worden. Über noch offene Fragen zum Beispiel in Bezug auf die Medienpolitik wurde noch am Wochenende gesprochen. Auch die Präambel des Koalitionsvertrags sollte in diesem Rahmen erarbeitet werden.

Getrennte Sonderparteitage am kommenden Wochenende

Nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags werde man in dieser Woche über die Zuschnitte der Ministerien und das Personal beraten. Am kommenden Wochenende soll der Koalitionsvertrag auf getrennten Sonderparteitagen der SPD und Linken abgesegnet werden. Am 15. November ist dann die Wahl Schwesigs zur neuen Ministerpräsidentin und die Ernennung der Landesregierung geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.11.2021 | 06:00 Uhr