Volleyball: Schwerin nimmt in Dresden Kurs auf die Meisterschaft Stand: 23.04.2025 20:37 Uhr Schwerins Volleyballerinnen sind nur noch einen Sieg von der deutschen Meisterschaft entfernt. Beim Dresdner SC setzte sich die Auswahl von SSC-Cheftrainer Felix Koslowski im zweiten Spiel der "Best-of-Five"-Serie klar mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:15) durch und feierte damit den zweiten Triumph.

Das Auftaktspiel am vergangenen Sonnabend hatten die Mecklenburgerinnen ebenfalls mit 3:0 gewonnen. Das dritte und möglicherweise schon entscheidende Duell um den Titel findet am kommenden Sonnabend (17.15 Uhr) wieder in Schwerin statt.

SSC dominiert von Beginn an

Die Zuschauer sahen zu Beginn des ersten Satzes ein munteres Spiel. Nach einem 5:0-Lauf zog der SSC dann auf 13:9 davon und gab die Führung anschließend nicht mehr ab. Ähnlich gestaltete sich auch der Verlauf des zweiten Satzes. Nach einem ausgeglichenen Start dominierten die Gäste im Aufschlag und Angriff und enteilten auf 13:8. Das Polster reichte, um auch den zweiten Abschnitt zu gewinnen.

Schwerin hielt den Druck auch im dritten Satz aufrecht und führte schnell mit 8:1 gegen die nun indisponierten Dresdnerinnen. Allerdings hatte der DSC im Halbfinale gegen Stuttgart Comeback-Qualitäten bewiesen und trotz eines ähnlichen klaren Rückstandes im zweiten Spiel noch mit 3:2 gegen den Titelverteidiger gewonnen. Doch der SSC ließ nicht nach und machte mit dem dritten Matchball alles klar.

Schwerin wartet seit 2018 auf seine insgesamt 13. deutsche Meisterschaft, zuvor hatte der Club siebenmal in der DDR triumphiert. Dresden träumt nach dem Pokalsieg Anfang März dagegen vom nationalen Double. Im Halbfinale hatten die Sachsinnen Titelverteidiger MTV Stuttgart bezwungen und dafür gesorgt, dass erstmals seit vier Jahren ein neuer Meister bei den Frauen gekürt wird.

