SPD in Sassnitz kooperiert mit AfD

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die SPD in Sassnitz auf Rügen sorgt innerparteilich für einen Eklat. In der Stadtvertretung arbeiten die Sozialdemokraten nach Informationen von NDR 1 Radio MV mit der AfD zusammen. Dabei ist in der SPD beschlossene Sache, dass es mit der AfD wegen rechtsextremer Tendenzen keine Kooperation geben kann. Führende Vertreter wie die Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende Manuela Schwesig haben sich immer wieder von der "Alternative" abgegrenzt.

Sieben gemeinsame Anträge

In Sassnitz will die kommunale SPD davon offenbar nichts wissen: Zusammen mit der AfD und zwei weiteren Wählergruppen will sie in der kommenden Woche gleich sieben gemeinsame Anträge durch die Stadtvertretung bringen - das Bündnis hat die Mehrheit. SPD, AfD und die Wählergruppen haben sich außerdem untereinander verabredet, um Ausschussvorsitzende zu bestimmen. Die beiden größten Fraktionen von CDU (18 Prozent bei der Kommunalwahl im Mai) und der Linken (19,9 Prozent) wurden im Vorfeld nicht beteiligt.

SPD bekommt Ausschussvorsitz, Linke nicht

Die Folge: Obwohl die SPD mit ihrem 15,5-Prozent-Ergebnis nur drei Abgeordnete stellt, hat sie mit Hilfe der AfD einen Ausschussvorsitz bekommen, die Linke mit ihren vier Stadtvertretern ging leer aus. Die AfD, mit 14,4 Prozent viertstärkste Kraft in der Sassnitzer Stadtvertretung, verzichtete auf einen Ausschussvorsitz. Aus der Tagesordnung der Sitzung am kommenden Dienstag ergibt sich auch, dass die SPD keine Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner auf Bundes- und Landesebene anstrebt: Mit der CDU werden keine gemeinsamen Anträge eingebracht, auch die Linke kommt für die SPD nicht als Bündnispartner in Frage.

SPD-Stadtpräsident: Mit sachorientierten Menschen sprechen

Der SPD-Abgeordnete und Stadtpräsident Norbert Benedict sagte mit Blick auf die AfD-Kooperation, er habe kein Problem, mit Menschen zu sprechen, die sachorientiert seien. Die AfD-Vertreter seien nicht durch rechtsradikale Parolen oder Hetze aufgefallen. Ansonsten hätte er mit ihnen auch nicht das Gespräch gesucht, so Benedict auf Anfrage von NDR 1 Radio MV. Der 59-Jährige war bei der Landtagswahl 2016 SPD-Direktkandidat im Wahlkreis 34 auf Rügen, unterlag aber dem CDU-Kandidaten Burkhard Lenz.

SPD-Generalsekretär Barlen verwundert

In SPD-Parteikreisen gilt die Annäherung an die AfD als Affront. SPD-Landes-Generalsekretär Julian Barlen reagierte verwundert. Es gelte die Verabredung, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben könne, sagte er auf Anfrage von NDR 1 Radio MV. Er werde mit den Parteimitgliedern das persönliche Gespräch suchen. Nach der Kommunalwahl im Mai war die kommunale CDU in der Stadtvertretung von Penzlin bei Waren eine Zählgemeinschaft mit der AfD eingegangen. Diese Kooperation sorgte bundesweit für Empörung und setzte die Union stark unter Druck.

