Stand: 31.07.2018 10:34 Uhr Rostocker "Spielmann-Opa" Tryanowski gestorben

Rostock verliert ein echtes Original: Der als "Spielmann-Opa" bekannte Straßenmusiker Michael Tryanowski ist mit 98 Jahren gestorben - das berichtet die Ostsee-Zeitung. Jahrzehntelang sah man ihn mit Akkordeon, Seemannsmütze und einer sogenannten Teufelsgeige, einer fußbetriebenen Trommel mit Schellen und einem Teufelskopf am oberen Ende, in der Rostocker Innenstadt und am Alten Strom in Warnemünde.

VIDEO: Rostock verliert ein Wahrzeichen (1 Min)

Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt

Nicht nur Rostockern, auch vielen Touristen war der Straßenmusiker ein Begriff. Ihm zu Ehren wurde 2014 anlässlich seines 95. Geburtstags in einem Einkaufszentrum in der Rostocker Innenstadt eine kleine etwa 32 Zentimeter große Bronzeplastik aufgestellt. Im gleichen Jahr durfte er sich gemeinsam mit dem Musiker Marteria, in dessen Musikvideo er verewigt wurde, als Ehrenbürger in das Goldene Buch der Hansestadt eintragen. Seinen letzten öffentlichen Auftritt feierte Tryanowski anlässlich des 800. Stadtgeburtstags in diesem Sommer. In der Rostocker Stadthalle würdigte ihn die Band Karat mit einem Song, den er vom Zuschauerraum aus mitverfolgte.

