Rostocker Radprofi André Greipel beendet seine Karriere Stand: 17.07.2021 14:00 Uhr Einen Tag nach seinem 39. Geburtstag kündigte Radrennfahrer André Greipel via Videobotschaft auf seinem Twitter-Kanal an, dass er sich zum Saisonende zur Ruhe setzen will.

„Die morgige Etappe wird meine letzte Etappe einer Tour de France sein und zum Ende des Jahres 2021 werde ich einen Punkt hinter meine Karriere setzen“, so der 39-Jährige Rostocker in einer Videobotschaft auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er sei sehr glücklich mit dieser Entscheidung und mit allem was er und sein Team bis zu diesem Punkt erreicht hätten.

Mehr Zeit für die Familie

„Ich kann tun, was ich will, ich kann leiden, wann ich will und natürlich sehr viel Zeit mit meiner Familie verbringen“, so Greipel weiter. Bis 2022 wird er jedoch noch bei seinem Team "Israel Start-Up Nation" unter Vertrag stehen. Erst im Juni hatte er auch hier für Ende nächsten Jahres seinen Rücktritt angekündigt.