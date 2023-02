Rostock: Sozialsenator Bockhahn tritt aus der Partei Die Linke aus Stand: 22.02.2023 10:04 Uhr In seiner Austrittserklärung, die dem NDR vorliegt, nannte der 44-Jährige den Russland-Kurs seiner Partei als Grund. Bockhahn war bis 2012 Landesvorsitzender der Linken und auch Bundestagsabgeordneter der Partei.

Die Linke schaffe es nicht, so Bockhahn wörtlich, den “faschistischen Diktator Putin als solchen zu benennen und zu ächten.” Es gelinge ihr nicht, Putin klar zum Täter zu erklären und seine Kriegsverbrechen in der Ukraine anzuprangern.

Die Linke mache sich zunehmend unglaubwürdig

Putin - so Bockhahn - sei ein Massenmörder, nicht nur an anderen Völkern, sondern auch an seinem eigenen. Statt Putin zu ächten, würden aber Scheindebatten über die NATO und die USA geführt. Im Parteivorstand sei man zudem auch bereit, mit Rechtsradikalen für den Frieden zu kämpfen. Eine Anspielung auf das sogenannte “Manifest für den Frieden”, das die ehemalige Fraktionschefin Sahra Wagenknecht initiiert hat.

Bockhahn erklärte, der Zustand der Linken sei bedauernswert. Dabei sei eine linke Partei angesichts der Gegensätze zwischen arm und reich dringend nötig. "Da braucht es eine Partei, die mit modernen linken Konzepten und konkreten Ideen Angebote macht, statt Zeigefinger zu heben und auf moralischer Überlegenheit zu bestehen", so Bockhahn.

Der Landesvorsitzende der Linken, Peter Ritter, wollte Bockhahns Austritt vorerst nicht kommentieren. Auch Bockhahn selbst steht auf Anfrage des NDR nicht für ein Interview zur Verfügung.

