Stand: 03.05.2025 09:42 Uhr Greifswald: Autofahrer kracht mit 2,53 Promille gegen Laterne und flüchtet

In der Hansestadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) war ein Autofahrer am Freitagnachmittag nach rechts von der Straße abgekommen und rammte dabei einen Laternenmast. Nach Angaben der Polizei entstand dabei am Auto und dem Lichtmast ein Schaden von rund 8.000 Euro. Der Autofahrer war dann vom Unfallort geflüchtet. Nach Zeugenhinweisen konnten der 44 Jahre alte Fahrer und das Fahrzeug in der Nähe gefunden werden. Der Mann blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Die Beamten haben Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts der Fahrerflucht aufgenommen.

