Stand: 17.01.2021 18:56 Uhr Rostock Seawolves gewinnen gegen Tübingen mit 83 zu 79

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben am Sonntagabend in der 2. Bundesliga Pro A ihr Spiel gegen die Tigers Tübingen gewonnen. Gegen den Tabellenzwölften sah es zunächst nicht nach einem Heimsieg aus. Es war eine unglaublich spannende Schlussphase in der Rostocker Stadthalle. Eine Sekunde vor Ende tänzelte der Ball auf dem Ring des Rostocker Korbes - fiel aber nicht rein. Am Ende stand es 83 zu 79 für die Wölfe aus Rostock. Die Seawolves bauen damit ihre Führung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte aus. | 17.01.2021 18:56