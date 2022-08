Stand: 04.08.2022 18:25 Uhr Rostock: Schornsteinfegermeister tritt zur OB-Wahl an

Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger Jörg Kibellus wird für das Amt des Rostocker Oberbürgermeisters kandidieren. Der 40 Jahre alte gebürtige Rostocker ist SPD-Mitglied, tritt bei der Wahl im November allerdings als Einzelkandidat an, wie er NDR MV Radio MV sagte. Kibellus arbeitet seit rund zehn Jahren in Rostock selbständig als Schornsteinfegermeister. Seit 2018 ist er Landesinnungsobermeister der Schornsteinfeger-Innung. Er engagiert sich zudem als ehrenamtlicher Richter am Landgericht Rostock. Kibellus ist verheiratet und hat eine Tochter. | 04.08.2022 18:25