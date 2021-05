Stand: 01.05.2021 18:24 Uhr Rostock: Schausteller fordern bessere Corona-Hilfe

In Rostock haben am Sonnabendnachmittag rund 30 Schausteller in mittelalterlicher Kleidung auf dem Universitätsplatz protestiert. Die Aktion war Teil von bundesweiten Demonstrationen von Mittelalterschaustellern. Sie fordern bessere Hilfen für die betroffenen Solo-Selbstständigen und mehr Unterstützung bei ausfallenden Märkten. Das eine Jahr ohne entsprechende Veranstaltungen habe viele Existenzen in Not gebracht, hieß es. | 01.05.2021 18:24