Stand: 31.01.2022 08:32 Uhr Rostock: Neue Feuerwache in der Südstadt

Bei einem der größten kommunalen Bauprojekte in Rostock steht die Grundsteinlegung an: Für die neue Leitstelle der Feuer- und Rettungswache 1 in der Südstadt ist es am Mittag soweit. Eine Sanierung und Erweiterung der vorhandenen Feuer- und Rettungswache ist laut der Stadtverwaltung aufgrund des baulichen Zustandes zwingend nötig. Gebaut wird voraussichtlich bis Ende des Jahrzehnts, für rund 79 Millionen Euro. | 31.01.2022 08:31