Stand: 22.02.2023 07:55 Uhr Rostock: Mehrere Graffiti am Neptuncenter - Staatsschutz ermittelt

Nachdem Unbekannte das Neptuncenter in Rostock beschmiert haben, ist nun der Staatsschutz der Kriminalpolizei eingeschaltet. Insgesamt wurden laut Polizei neun Graffiti, teils verfassungswidrigen Inhalts, in goldener Schrift an der Außenfassade des Einkaufscenters festgestellt. Die genaue Tatzeit kann bislang nicht genau eingegrenzt werden, die Polizei sucht Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.02.2023 | 09:35 Uhr