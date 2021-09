Stand: 05.09.2021 08:31 Uhr Rostock: Hanse-Tour Sonnenschein sammelt 115.000 Euro ein

In Rostock ist am Sonnabend die 25. Hanse-Tour Sonnenschein zu Ende gegangen. Vier Tage lang haben etwa 150 Radfahrer auf ihrer Tour 115.000 Euro an Spenden für chronisch kranke Kinder gesammelt. Das Geld stammt von zahlreichen regionalen Firmen, den Teilnehmern selbst und aus den Städten, die während der Tour angefahren wurden. Das Geld kommt zur Hälfte der Kinder-Palliativ-Initiative "Mike Möwenherz" zugute. Jeweils ein Viertel der Summe geht an die Kinderklinik Rostock und regionale Projekte zugunsten schwerkranker Kinder. | 05.09.2021 08:15