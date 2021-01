Stand: 13.01.2021 18:17 Uhr Rostock: Fischereihafen zieht positive Jahresbilanz

Der Rostocker Fracht- und Fischereihafen hat 2020 trotz der Corona-Pandemie den Gesamtgüterumschlag um sechs Prozent gegenüber dem Jahr 2019 gesteigert. Einer Bilanz zufolge wurden mehr als 930.000 Tonnen Güter umgeschlagen. Gelungen sei das nach Angaben der Betreiber durch einen ausgewogenen Mix an Gütern. In diesem Jahr soll weiter investiert werden, unter anderem ins Gleisnetz, in die Waggonübergabestation und in die Erweiterung der Kaianlagen. Außerdem sollen 2.500 Quadratmeter Gewerbefläche neu erschlossen werden. | 13.01.2021 18:17