Stand: 08.09.2022 06:59 Uhr Rostock: Erstanlauf von umweltfreundlichem Frachtschiff

Das neueste Frachtschiff der Reederei Finnlines ist am Mittwochabend zum ersten Mal in den Rostocker Hafen eingelaufen. Die "Finneco 1" soll besonders umweltfreundlich sein. Ein Luftblasenschleier unter dem Schiffsrumpf sorgt für weniger Reibung und Widerstand bei der Fahrt - außerdem laden Wellengeneratoren und Solarzellen auf der "Finneco 1" eine riesige Batterie auf. Damit kann das Schiff unter anderem rein elektrisch betrieben in Häfen fahren. | 08.09.2022 06:54

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.09.2022 | 06:00 Uhr