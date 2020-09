Stand: 25.09.2020 09:18 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Corona-Fall bei Seawolves-Basketballern

Bei den Basketballern der Rostock Seawolves ist ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden. Er zeige aber keine Symptome, sagte der Sportliche Leiter Jens Hakanowitz NDR 1 Radio MV. Am Donnerstag war bei allen Teammitgliedern ein zweiter Test gemacht worden, heute soll ein dritter folgen. Unabhängig vom Ergebnis bleiben alle Spieler mindestens fünf bis sieben Tage in häuslicher Quarantäne. Die Testspiele in Köln, Leverkusen und Bonn wurden vorsorglich abgesagt. | 25.09.2020 09:18