Rostock: Bürgerschaft gibt Werftgelände an 50 Hertz Stand: 19.10.2023 05:46 Uhr Der Energienetzbetreiber 50 Herz kann auf dem Gelände der alten Warnow Werft in Warnemünde investieren. Die Bürgerschaft hat in geschlossener Sitzung mehrheitlich für die Vergabe eines Erbbaurechts an das Unternehmen gestimmt.

Eine der letzten verfügbaren Industrieflächen, in Rostock wird nun erschlossen. Für das Areal rund um das Werftbecken in Warnemünde gab es allerdings mehrere Interessenten – den Zuschlag konnte sich der Energienetzbetreiber 50 Hertz sichern. Vorher muss es aber noch von Altlasten befreit werden, bevor darauf gebaut werden kann. Konkret gehe es um etwa 22.000 Quadratmeter am südlichen Rand des alten Werftbeckens. Nach NDR-Informationen soll der Vertrag mit dem Unternehmen 50 Hertz auf 60 Jahre geschlossen werden. Jährlich kassiere die Stadt für das Erbbaurecht 150.000 Euro als Pacht, hieß es.

Neue Arbeitsplätze für Warnemünde

Die Stadt hatte das gesamte Areal 2016 vom MV Werften-Mutterkonzern Genting für knapp 5 Millionen Euro gekauft. Damals war der Plan, das Werftbecken zu einem neuen Kreuzfahrthafen umzubauen. Heute ist davon keine Rede mehr. Erklärtes Ziel ist nun, das ehemalige Werftgelände in Nachbarschaft zum Marinearsenal für den technischen Service beim Betrieb von Offshore-Konverterplattformen zu nutzen. Nach eigenen Angaben will der Netzbetreiber bis zu 100 Arbeitsplätze in Warnemünde schaffen.

