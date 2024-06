Stand: 01.06.2024 14:18 Uhr Warnemünde: "Letzte Generation" blockiert Kreuzfahrtterminal

In Rostock Warnemünde blockieren derzeit circa 50 Demonstranten der "Letzten Generation" die Zufahrt zum Kreuzfahrtterminal. Passagiere kommen derzeit nicht zum Fährterminal. Die auf der Straße sitzenden Demonstranten dürfen laut Polizei im Rahmen der Versammlungsfreiheit zunächst die Blockade aufrecht erhalten, mussten aber eine Rettungsgasse bilden. Anlass der Demonstration in Warnemünde ist der heutige Internationale "Anti-Kreuzfahrt-Tag", zu dem es auch Proteste in anderen Bundesländern gibt.

