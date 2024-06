Usedom: Deutsch-polnisches Polizeiteam im Einsatz Stand: 01.06.2024 16:37 Uhr Auf Usedom gehen deutsche und polnische Polizisten ab heute täglich gemeinsam auf Streifenfahrt. Die Kooperation soll die bei Touristen beliebte Region sicherer machen.

Jeweils drei deutsche und drei polnische Polizeibeamte kümmern sich künftig auf Usedom um Unfälle, Einbrüche oder Verkehrskontrollen auf deutscher und polnischer Seite gleichermaßen. Das gab Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) am Sonnabend in Ahlbeck bekannt. Die Kooperation soll die bei Touristen beliebte Region sicherer machen und ihr Image verbessern.

Gemeinsame Zentrale in Ahlbeck

In den vergangenen zwei Monaten hat das deutsch-polnische Polizeiteam gemeinsame Schulungen zu Rechtskunde und polizeitaktischen Aspekten absolviert und seine Sprachkenntnisse verbessert. Als Vorbild für die Einheit diente das deutsch-polnische Team in Guben/Gubin in Brandenburg. Bislang gab es auf Usedom nur gelegentlich gemeinsame Streifeneinsätze, die jetzt mit dem festen Team deutlich erhöht werden sollen. Das Dienstgebäude des Teams in Ahlbeck wurde ebenfalls am 01. Juni offiziell übergeben. Der größere Teil der Ostseeinsel gehört zu Deutschland. Auf dem östlichen Ende Usedoms liegt das polnische Seebad Swinemünde.

