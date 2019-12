Stand: 10.12.2019 11:04 Uhr

Zoll ermittelt illegal Beschäftigte bei MV Werften

Der Zoll hat bei einem Großeinsatz auf dem Gelände der MV Werften in Stralsund 115 illegal Beschäftigte ermittelt. Wie erst am Dienstag bekannt wurde, wurden die rund 800 Mitarbeiter bereits Mitte November kontrolliert.

Litauische Papiere Fälschungen?

Die meisten der illegal Beschäftigten kommen laut Staatsanwaltschaft aus der Ukraine, Russland, Weißrussland oder sind staatenlos. Den Angaben zufolge wiesen sie sich jedoch mit litauischen Papieren aus. Die Beamten prüfen in Zusammenarbeit mit den litauischen Behörden, ob es sich um Fälschungen handelt und gegebenenfalls Rückschlüsse auf Verantwortliche, wie beispielsweise Schleuser, möglich sind.

Subunternehmen unter Verdacht der Einschleusung

Die Staatsanwaltschaft sagte auf Anfrage von NDR 1 Radio MV, vorerst bestehe kein Verdacht gegen Verantwortliche der MV Werften. Den Angaben zufolge wurden die illegal Beschäftigten überwiegend als Schweißer eingesetzt. Derzeit prüfen die Ermittler speziell Subunternehmen, da bei Aufträgen in diesem Segment sogenannte Ketten festgestellt wurden, also Subunternehmen, die die Aufträge an weitere Subunternehmen weiterreichen. Speziell bei diesen Verfahren besteht laut Staatsanwaltschaft der Verdacht der Einschleusung.

Staatsanwaltschaft führt Mitarbeiterbefragungen durch

Momentan führt die Staatsanwaltschaft Zeugenbefragungen durch, vor allem die Mitarbeiter werden vernommen. Davon erhoffen sich die Ermittler, auf mögliche Drahtzieher und Schleuser zu stoßen. Die illegalen Mitarbeiter seien auch der Ausländerbehörde gemeldet worden und würden vermutlich ausgewiesen, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Werften-Gruppe kündigte an, sich am Mittwoch zu den Vorgängen zu äußern.