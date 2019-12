Stand: 14.12.2019 09:45 Uhr

Postraub: Justizministerin weist Caffier-Kritik zurück

Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hoffmeister hat die Kritik von Innenminister Lorenz Caffier (beide CDU) an der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg im Fall der Attacke auf eine Postbotin zurückgewiesen. Hoffmeister sagte NDR 1 Radio MV, es sei gut, wenn sich jeder Minister auf seinen Geschäftsbereich konzentriere. "Die Staatsanwaltschaften in Neubrandenburg und Stralsund ermitteln im Moment. Wir sollten die Ergebnisse abwarten."

Nach Postauto-Raub: Caffier übt Kritik Nordmagazin - 13.12.2019 19:30 Uhr Nach einem Postauto-Raub in Friedland, bei dem eine Frau verletzt wurde, hat Innenminister Caffier Polizei und Justiz kritisiert. Er wolle prüfen, ob diese schneller hätten handeln müssen.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Caffier: Vertrauen in Rechtsstaat in Gefahr

Caffier hatte kritisiert, dass nicht schon früher Haftbefehl gegen den 20-jährigen Hauptverdächtigen beantragt worden war. Das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat sei gefährdet, wenn Straftäter von der Justiz laufen gelassen werden. Der 20-Jährige war bereits einige Tage vor dem Überfall auf die 23-jährige Postbotin in Salow bei Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und der anschließenden Verfolgungsjagd ohne Führerschein am Steuer eines gestohlenen Firmentransporters in Neubrandenburg ins Visier der Polizei geraten.

Gegen Tatverdächtigen wurde bereits ermittelt

Laut Caffier war der Staatsanwaltschaft zudem bekannt, dass zumindest der 20-jährige Tatverdächtige bereits eine Jugendstrafe verbüßt hatte und Ende November einen tödlichen Unfall nach einer Fahrerflucht verursacht hatte. Gegen den 20-Jährigen wurde in Vorpommern deswegen schon wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Ein Beifahrer war dem Unfall ums Leben gekommen, ein anderer Insasse und der 20-Jährige wurden verletzt.

Staatsanwaltschaft: Keine Haftgründe

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, Gerd Zeisler, äußerte im Gespräch mit NDR 1 Radio MV sein Unverständnis darüber, dass sich der Innenminister überhaupt in die Belange der Justiz einmische. "Als die Polizei den Mann am Dienstag gefasst hatte, lagen weder dringender Tatverdacht noch Haftgründe gegen ihn vor", sagte Zeisler am Freitag. Damit hätte kein Haftbefehl beantragt werden können.

Der 20-Jährige war ohne Führerschein am Steuer eines gestohlenen Firmentransporters in Neubrandenburg gefasst worden. Eine Beteiligung an einem Einbruch, bei dem das Fahrzeug drei Tage zuvor entwendet worden war, hatte der Mann aber abgestritten. Inzwischen hat das Amtsgericht Neubrandenburg Haftbefehle gegen den 20-Jährigen und einen Komplizen erlassen. Beide schwiegen dazu.

Weitere Informationen 00:52 Nordmagazin Haftbefehle nach Postauto-Überfall Nordmagazin Gegen zwei junge Männer ist Haftbefehl erlassen worden. Der Vorwurf: gemeinschaftlich begangener schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung. Sie hatten eine Postbotin in Salow überfallen. Video (00:52 min) Postauto-Raub: Innenminister kritisiert Justiz Im Fall eines geraubten Postautos bei Friedland kritisiert Innenminister Caffier die Justitz. Die beiden Tatverdächtigen waren nach vorherigen Taten weiter auf freiem Fuß. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.12.2019 | 08:00 Uhr