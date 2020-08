Stand: 31.08.2020 15:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

Pommersche Kirchenakten ziehen um nach Schwerin

Das Geld ist knapp in der Landeskirche - statt wie geplant 536 Millionen Euro Kirchensteuer sollen nun nur noch 470 Millionen fließen, das haben aktuelle Schätzungen ergeben. Deshalb will sich die Nordkirche nun nicht mehr am neuen Archivzentrum in Greifswald beteiligen. Das Zentrum ist bereits im Bau und sollte neben den Akten des Stadtarchivs auch die Kirchenakten beherbergen. Die Kirchenakten sollen nun, den Plänen nach, in Schwerin gelagert werden.

"Für die Region ein herber Einschnitt"

Mehr als eine Million Euro will die Nordkirche mit der Verlegung der pommerschen Archive nach Schwerin sparen - das zumindest ist die Summe, mit der sie sich am Bau des Archivs hätte beteiligen sollen. "Für den Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis und die Region bedeutet diese Entscheidung einen herben Einschnitt", sagte Bischof Tilman Jeremias. Wegen der finanziellen Situation sei die Entscheidung aber vernünftig.

Akten-Taxi für die Forscher

Die Nordkirche will mit Forschern der pommerschen Geschichte einen konstruktiven Dialog führen, kündigte der zuständige Dezernent, Mathias Lenz, an. Der Landeskirche sei daran gelegen, dass das Archivmaterial zur Landes- und Kirchengeschichte Pommerns auch weiterhin in Greifswald zugänglich ist. Die jetzige Entscheidung sei ein Kompromiss. Geplant ist, dass Forscher, die in Greifswald arbeiten wollen, benötigte Akten vorher bestellen. Sie sollen dann aus Schwerin in die Stadt gebracht werden. Wo die Wissenschaftler dann mit diesen Akten arbeiten werden, ist noch unklar.

Archivgut teilweise schon seit zwei Jahren in Schwerin

Seit Sommer 2018 lagern bereits rund 200 laufende Meter pommersches Archivgut in Schwerin. Dabei handelt es sich um den zentralen Aktenbestand des früheren Konsistoriums der Pommerschen Evangelischen Kirche aus der Zeit von etwa 1945 bis 2012. Etwa 60 Prozent dieser Akten sind nach Angaben der stellvertretenden Archivleiterin, Julia Brüdegam, in den vergangenen zwei Jahren bereits erschlossen worden. Weitere 500 laufende Meter Akten der ehemaligen pommerschen Landeskirche lagern derzeit in Hamburg. Für sie wird laut Brüdegam ein Erschließungsplan erarbeitet.

Noch keine Reaktion aus Greifswald

Das pommersche Kirchenarchiv umfasst insgesamt 700 laufende Meter Akten. Das früheste Stück: ein Erbvertrag von 1632. Die Stadt Greifswald hat sich indes noch nicht zu den Plänen der Nordkirche geäußert - inwiefern die Absage der Nordkirche, sich am Archivzentrum zu beteiligen, Auswirkungen auf die Gesamtfinanzierung hat, ist noch unklar.