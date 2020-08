Stand: 17.08.2020 06:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Polizei in MV weist Tagestouristen aus

Mecklenburg-Vorpommern war am Wochenende wieder Anlaufpunkt vieler Urlauber. Insgesamt waren die Badeorte im Land gut besucht - an einigen Stränden wurden allerdings Abstandsregeln nicht eingehalten. Zudem musste die Polizei illegale Tagestouristen nach Hause schicken. An einem Badesee in Dutzow bei Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) hatten Einheimische 36 Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen der Polizei gemeldet.

Strafe wegen einer Ordnungswidrigkeit wird geprüft

Die Badestelle befindet sich wenige Meter von der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein entfernt. Die Polizei hat dann rund 100 Badegäste aus dem Nachbarland zur Abreise aufgefordert. Gegen die Tagestouristen, die sich laut der aktuellen Corona-Landesverordnung illegal in Mecklenburg-Vorpommern aufgehalten haben, wird eine Strafanzeige geprüft.

Weitere Urlauber werden erwartet

Allein auf der Insel Usedom machten am Wochenende nach Einschätzung des Deutsche Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) rund 250.000 Menschen Urlaub - ein Spitzenwert in der Hochsaison, heisst es. Landesweit hatten sich manche Urlauber an Stränden der Küstenregionen und Badeseen dicht gedrängt und den Mindestabstand nicht eingehalten, wie beispielsweise in Zingst. Am Sonnabend waren dort ankommende Feriengäste an den Strand gegangen, bevor sie ihre Unterkunft beziehen konnten. Genauso suchten abreisende Touristen an ihrem letzten Urlaubstag nach Verlassen der Zimmer noch einmal Abkühlung. Auf der Insel Poel wurden Besucher auf andere Strandabschnitte verwiesen, zuviele wollten gleichzeitig an den Strand.

Bei anhaltend schönem Wetter rechnen Touristiker auch in den nächsten Tagen mit weiteren Urlaubern in Mecklenburg-Vorpommern. In sieben Bundesländern sind noch Sommerferien.

Usedom voll ausgelastet bei bestem Inselwetter Nordmagazin - 16.08.2020 19:30 Uhr Autor/in: Dörte Rochow Sieben Bundesländer sind noch in den Sommerferien – das merkt man auf Usedom. Die Insel ist derzeit komplett ausgelastet. Dabei sind Tagestouristen nicht erlaubt.







